«Наркотик насильников»: что могли подсыпать погибшей на заборе девушке

Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что вещество, которое могло быть добавлено в напиток 18-летней Надежды В., трагически погибшей в Перми, могло относиться к классу трудно обнаруживаемых в лабораторных условиях, сообщает aif.ru .

Тетя покойной ранее высказала предположение о том, что в пиво, которое пила Надежда, могли что-то подсыпать. Она отметила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушке и ее подруге в баре выдали две банки, причем одна из них уже была открыта. Подобного мнения придерживаются и друзья, и знакомые девушки.

«Если бы что-то подсыпали… Единственное, очень часто используют препарат, известный как „наркотик насильников“. Это вещество подавляет волю, нарушает сознание, и его очень тяжело выявить лабораторно. Все остальное можно легко определить в крови, тем более когда человек умер и все химические реакции остановились», — отметил Шуров.

Если предположить, что в напиток добавили вещество, чтобы лишить девушку воли и воспользоваться ее беспомощностью, обычно в таком состоянии жертву увозят, совершают насилие и избавляются от нее. По словам нарколога, столь необычные сценарии, как насаживание на забор, встречаются крайне редко.

Врач также подчеркнул, что эффект «подавляющего волю препарата» может зависеть от индивидуальных особенностей организма, и не всегда проявляется в виде седации, хотя это и является наиболее распространенным воздействием. Нестандартные реакции, такие как возбуждение, патологическое опьянение, сопровождающееся паранойей и манией преследования, когда человек, например, пытается перелезть через забор, — это скорее исключение из правил, заключил Шуров.