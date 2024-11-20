Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин отметил, что нельзя с полной уверенностью утверждать, что человек — наркоман, если нет возможности оценить его внешний вид и поведение, сообщает Инфо24 .

«Очень сложно давать какие-то комментарии и ставить диагнозы, когда у тебя пациент не в кабинете», — пояснил он.

По словам врача, вопрос касается поступков и действий, которые коррелируют с, как это обозначают в психиатрии и наркологии, хабитусом человека. Внешние признаки, манера речи, стиль общения, поведение и поступки — все это играет важную роль.

Каторгин отметил, что, будучи экспертом, он не может утверждать, что Зеленский что-то употребляет, так как это было бы некомпетентно.

Похожую точку зрения выразил его коллега, нарколог Руслан Исаев. Можно высказывать подозрения и строить версии, однако без проведения дополнительных химических анализов невозможно дать стопроцентное заключение, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Спутник», что Зеленский — «абсолютно конченый наркоман, причем с огромным стажем».

«Мы понимаем, что он под воздействием каких-то препаратов, этого уже никто и не скрывает», — подчеркнула она.

Ярлык «наркоман» вешают на Зеленского российские военкоры и авторы тематических Telegram-каналов, которые освещают тему специальной военной операции. Ранее российские СМИ неоднократно обращались к вопросу о его возможной наркозависимости, и некоторые специалисты в области наркологии высказывали мнение, что, по внешним признакам, украинский президент действительно может быть под воздействием наркотиков.