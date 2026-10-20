Нарколог Шуров усомнился в снижении потребления алкоголя в России

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, в первом полугодии 2026 года потребление спирта составило в среднем 7,77 литра на человека — на 6,5% меньше год к году. К сентябрю показатель снизился до 7,47 литра, минимума с 1996 года.

Шуров заявил, что статистика учитывает только легальные продажи. По его мнению, подорожание спиртного способствует развитию черного рынка и самогоноварения. Среди молодежи он признал тренд на трезвость, но усомнился в его серьезном влиянии на общую ситуацию.

«Я смотрю на эти бравурные отчеты о том, что пить стали меньше, а потом выхожу в реальную жизнь и вижу, что в домах по два винно-водочных магазина, слышу, что у владельцев алкомаркетов состояние увеличивается. И как-то не бьется у меня информация. Так что пить меньше не стали. У людей меньше денег на платное лечение, это да. Бесплатно боятся — тем самым, опять-таки, статистику улучшают. А платно — денег нет», — отметил Шуров.

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