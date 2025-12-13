Нарколог рассказал о вреде домашнего алкоголя

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев предупредил, что домашний алкоголь, вопреки распространенному мнению о его «натуральности», часто представляет большую опасность для здоровья, чем сертифицированные магазинные напитки, сообщает RT .

По его словам, основные риски связаны с неконтролируемой крепостью, высоким содержанием токсичных примесей и возможностью отравления метанолом.

«Домашние напитки часто имеют нестабильную и непредсказуемую крепость, что легко приводит к тяжелому отравлению. Человек, считая, что пьет „легкую наливку“, может употребить значительное количество чистого спирта», — заявил Исаев в интервью RT.

Он также подчеркнул, что в процессе домашнего брожения и дистилляции в напитке остаются сивушные масла и другие вещества, которые «в десятки раз токсичнее этилового спирта» и могут вызывать тяжелые поражения печени, поджелудочной железы и мозга.

Особую опасность представляет метанол, отличить который в готовом продукте без лаборатории невозможно: его прием в объеме 30–100 мл может привести к слепоте или летальному исходу. В заводском производстве, по словам нарколога, такие примеси строго исключаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.