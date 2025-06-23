Нарисовавшие пентаграмму на двери военкора Трушнина получили 3,5 года тюрьмы

Московский Щербинский суд вынес обвинительный приговор Светлане Агибаловой и Владиславу Ремневу, назначив им наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Причиной стало дело о вандализме, совершенном у квартиры военного корреспондента Валентина Трушнина, сообщает газета «Известия» .

Обвиняемые были признаны виновными в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее в ходе прений прокурор запрашивал для Агибаловой 4,5 года, а для Ремнева — 5,5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. У входной двери квартиры военного корреспондента «Известий» обнаружили изображение пентаграммы со свиной головой и расставленные рядом свечи. В этот момент Трушнин отсутствовал дома, так как находился в рабочей поездке в Израиле.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Задержания подозреваемых произошли в тот же день. Их срок содержания под стражей неоднократно продлевался.