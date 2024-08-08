«Напишите про Курск!»: поклонников расстроила реакция Пугачевой на атаку ВСУ
Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори
Российская певица Алла Пугачева ни сказала ни слова об атаке армии Украины по Курской области. Молчание Примадонны негативно воспринял ряд ее подписчиков в соцсетях, сообщает NEWS.ru.
В своих аккаунтах в социальных сетях Алла Борисовна не написала ни слова о событиях в Курской области. Артистка не выразила поддержку пострадавшим и людям, которым пришлось покинуть свои дома в результате нападения ВСУ.
«Напишите что-нибудь про Курск! Сегодня дрон ВСУ убил беременную женщину», — написал один из подписчиков звезды эстрады.
Ранее украинский военный застрелил беременную жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области, когда она эвакуировались из опасной зоны с семьей. По словам супруга убитой, он своими глазами видел солдата, который стрелял в его любимую.