«Напишите про Курск!»: поклонников расстроила реакция Пугачевой на атаку ВСУ

Алла Пугачева никак не отреагировала на атаку ВСУ по Курской области

Российская певица Алла Пугачева ни сказала ни слова об атаке армии Украины по Курской области. Молчание Примадонны негативно воспринял ряд ее подписчиков в соцсетях, сообщает NEWS.ru .

В своих аккаунтах в социальных сетях Алла Борисовна не написала ни слова о событиях в Курской области. Артистка не выразила поддержку пострадавшим и людям, которым пришлось покинуть свои дома в результате нападения ВСУ.

«Напишите что-нибудь про Курск! Сегодня дрон ВСУ убил беременную женщину», — написал один из подписчиков звезды эстрады.

Ранее украинский военный застрелил беременную жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области, когда она эвакуировались из опасной зоны с семьей. По словам супруга убитой, он своими глазами видел солдата, который стрелял в его любимую.