Налоговая закрыла благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной

Сотрудники ФНС ликвидировали благотворительный фонд, учредителем которого была дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Об этом говорится в юридических регистрационных документах, сообщает РИА Новости .

Организация перестала быть действующей. Ликвидацию провели по решению суда.

Благотворительный фонд заработал в 2013 году. В январе 2021-го учредителем организации стала Ангелина Долина. Но уже в марте того же года она утратила статус.

В конце марта 2025-го Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования иска Долиной к покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Звезда оспаривала сделку по продаже жилья.

Долина сказал, что ее обманули мошенники. Из-за этого она дала согласие на сделку. Суд отобрал право собственности у Лурье на спорное имущество. Оно было признано за Долиной.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.