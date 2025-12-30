Найти половину и купить квартиру: как неудачно поздравить с Новым годом

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила, что на Новый год родным, близким, друзьям или коллегам уместно желать здоровья, новых впечатлений, интересных встреч и моментов, сообщает RT .

«От чего стоит воздержаться? Главное табу — пожелания, предполагающие кардинальные изменения в личной жизни или социальном статусе человека, особенно если эти темы ранее не обсуждались. Фразы вроде „Желаю найти наконец вторую половинку“, „Родить ребенка“, „Получить повышение“ или „Купить квартиру“ могут быть болезненны», — сказала эксперт.

По ее словам, такие пожелания могут быть поняты как упрек или вторжение в границы. Приятно будет персонализированное поздравление, отсылающее к личным отношениям и делам собеседников.

Еще один хороший вариант — это «мостик отношений» в будущее: можно поблагодарить за сотрудничество и выразить надежду на его развитие в наступающем году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.