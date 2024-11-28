Найти баланс: эксперт рассказала о плюсах и минусах новогодних каникул

Член Торгово-промышленной палаты РФ Юлия Потемкина заявила, что и отдельным людям, и экономике в целом в длинные новогодние каникулы важно находить баланс между отдыхом и производственной эффективностью, сообщает «МИР 24» .

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, каждый шестой россиянин считает, что январские каникулы в начале 2025 года могли бы быть и покороче. Однако еще 56% довольны тем, что праздники продлятся с 29 декабря по 8 января.

«На мой взгляд, результаты исследования показывают лишь то, что настроения граждан связаны с субъективными личностными ощущениями и индивидуальными обстоятельствами», — сказала Потемкина.

По ее словам, такая ситуация выгодна мелкому и среднему бизнесу, розничной торговле, сфере мероприятий и услуг, туризму, гостиницам и ресторанам, но приведет к снижению производительности в энергетике, нефтегазовой промышленности и металлургии.