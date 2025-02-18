Наигрались: в России стали меньше варить самогон

В России начали меньше варить и пить домашний алкоголь в 2024 году

На маркетплейсе Wildberries в прошлом году на 5% снизился оборот самогонных аппаратов, такие же тенденции отмечают и в других компаниях. По итогу в России сильно упал спрос на самогон: его стали меньше варить и пить, сообщает kp.ru .

«Количество предлагаемых моделей сократилось, по нашим данным, на 11%. Спад связан с тем, что рынок самогонных аппаратов оказался перенасыщенным после нескольких лет активного роста во время пандемии», — заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Кроме того, как отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, у многих россиян выросли доходы, теперь они могут позволить себе покупать качественный алкоголь в магазинах.

Единственное исключение — Вологодская область: в этом регионе в октябре–декабре 2024 года продажи самогонных аппаратов выросли на 79%. Там с 1 марта алкоголь в будни можно будет продавать в магазинах с 12 до 14 часов, но ограничения не действуют в выходные и праздники.