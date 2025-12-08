Наибольший рост по коррупционным преступлениям зафиксирован из-за взяток

Число коррупционных преступлений в России за 10 месяцев выросло на 12%

За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано 38,5 тысячи коррупционных преступлений, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные отчета Главного информационно-аналитического центра МВД, на которые обратила внимание газета «Ведомости» .

Подавляющее большинство зарегистрированных преступлений связаны со взяточничеством — 23,4 тысячи эпизодов. Из них 7,7 тысячи касаются получения взятки, 7,6 тысячи — дачи взятки и 2,9 тысячи — посредничества.

Наибольший рост отмечен по делам о даче взяток (увеличение на 29,2%) и посредничестве (рост на 26,3%). Количество дел о получении взяток выросло на 11,6%.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают увеличение статистики не с ростом самой коррупции, а с активизацией работы силовых структур. Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что в современной следственной практике каждый эпизод может оформляться как отдельное уголовное дело, что также влияет на общее число зарегистрированных преступлений.

