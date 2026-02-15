Наиболее «популярным» преступлением в РФ оказалась кража

Около 454 тыс. краж произошло в РФ в 2025 году. Хоть количество преступлений такого типа и уменьшилось, они все еще являются наиболее распространенными, сообщает ТАСС со ссылкой на изученные материалы статистики.

За 12 месяцев 2025 года произошло 453,3 тыс. преступлений по статье 158 Уголовного кодекса России («Кража»). По сравнению с 2024 годом, их количество уменьшилось на 46 тысяч.

Число краж в России в 2025 году оказалось самым маленьким за последнее время. Снижение количества таких преступлений началось в 2015 году. Тогда произошло более 1 млн краж.

По статистике, в 2025 году произошло 14,4 тыс. грабежей (статья 161 УК РФ). Более 13 тыс. раз причиняли тяжкий вред здоровью (статья 111 УК РФ).

Также в РФ в 2025 году было 6,2 тыс. случаев вымогательств (статья 163 УК РФ). Совершили около 6 тыс. убийств (по статье 105 УК РФ).

Суммарно в 2025 году в РФ произошло 1 млн 771 тыс. преступлений. Это на 7,3% меньше, чем в 2024 году.

