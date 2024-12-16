Награждены победители международного конкурса по ИИ для детей AI Challenge

На конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge , организованногоСбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Лучшими были признаны 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков«Начинающие» и «Креативные», которые разделили призовой фонд — 17 млнрублей.

В этом году участие в конкурсе приняли 8,5 тысяч детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие.

Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

«Конкурс AI Challenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека. В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений. В партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами мы создаем новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Самому юному победителю AI Challenge, Олегу Замкову из Москвы, исполнилось 10 лет.

«Я увлекаюсь технологиями, и тема конкурса показалась мне интересной. Я впервые участвовал в таком конкурсе и не думал, что получится победить, так как задания были довольно сложными. Я очень обрадовался, когда узнал, что победил. Мне понравилось соревноваться с другими ребятами. Я узнал, как работает искусственный интеллект, и смог применить эти знания на практике во время выполнения конкурсных заданий», — прокомментировал участник трека «Начинающие» Олег Замков.

Победители трека «Исследователи» AI Challenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти уникальную образовательную программу от Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2–10 августа 2025 года.

Победители AI Challenge также получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов-академических партнеров конкурса: Университета Иннополис, Центрального университета и Университета ИТМО.

Конкурсные задания для AI Challenge в этом году были разработаны Сбером, его партнерами и компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, среди которых Т-Банк, Северсталь, Самолет, Русагро, VK, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, СберОбразование, Алгоритмика и другие компании.

В этом году участие в подготовке кейсов также приняли победители AI Challenge 2023 года Макар Бадерко и Семен Епанов.