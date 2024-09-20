Наградные пистолеты Пригожина выставили в музее Санкт-Петербурга
Наградные пистолеты бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина представили в петербургском Музее артиллерии, сообщил Telegram-канал «78».
В День оружейника журналистов пригласили в Военно-исторический музей артиллерии.
Среди уникальных образцов оружия на экспозиции были выставлены три наградных пистолета Евгения Пригожина
Золотой Beretta и Glock являются подарками экс-министра обороны Сергея Шойгу. Еще один Glock Пригожину вручил президент Судана, указано в публикации.
Пистолеты были переданы учреждению местным управлением Росгвардии.