Наградные пистолеты Пригожина выставили в музее Санкт-Петербурга

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Наградные пистолеты бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина представили в петербургском Музее артиллерии, сообщил Telegram-канал « 78 ».

В День оружейника журналистов пригласили в Военно-исторический музей артиллерии.

Среди уникальных образцов оружия на экспозиции были выставлены три наградных пистолета Евгения Пригожина

Золотой Beretta и Glock являются подарками экс-министра обороны Сергея Шойгу. Еще один Glock Пригожину вручил президент Судана, указано в публикации.

Пистолеты были переданы учреждению местным управлением Росгвардии.