Надзорные и правоохранительные органы дадут оценку свалке стройотходов в Химках

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные мероприятия в городском округе Химки. Ранее в районе деревни Кирилловка была обнаружена незаконная свалка строительных отходов и грунтов. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что к мероприятиям были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории.

«Они установили, что строительный мусор размещен на шести земельных участках категории «земли населенных пунктов» и неразграниченной государственной собственности. Общая площадь перекрытия отходами составила 38 тыс. кв. метров, объем незаконного размещения — почти 14,5 тыс. куб. метров», — отметил Фирсов.

Эксперты рассчитали сумму ущерба, нанесенного почвам, которая превысила 68 млн рублей. Материалы направлены в ГУВД РФ по Московской области и областную прокуратуру для принятия мер реагирования. Впоследствии будет решаться вопрос о возмещении ущерба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.