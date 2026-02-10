Надзор и безопасность: зачем в РФ учредят единую базу банковских карт

сегодня в 18:58

В РФ собираются в течение года сформировать единую базу данных банковских карт, которая будет показывать, сколько их у человека заведено и в каких организациях. Это сделано, чтобы снизить число «пластика», которым владеет один человек, рассказал АБН24 экономист Максим Чирков.

Подобное решение даст возможность уменьшить риски неконтролируемого увеличения долговой нагрузки россиян. Также база упорядочит применение финансовых инструментов.

Еще один важный момент — усиление борьбы с мошенничеством. Благодаря единой базе получится обнаруживать подозрительные схемы. Также будут быстро пресекаться мошеннические действия.

Единая база поможет в борьбе с аферистами. Благодаря современным информационным системам РФ, проект удастся эффективно воплотить в жизнь.

При этом будут защищаться персональные данные и банковская тайна. Доступ окажется ограничен. Его получат только некоторые лица.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.