«Надо ставить на вид»: Мишонова предложила штрафовать подростков за мат

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать детей с 11 лет и их родителей за нецензурную брань: этот опыт можно перенять у Казахстана, сообщает Газета.ru .

«У нас есть закон, по которому нельзя выражаться в общественных местах, но, к сожалению, это трудно фиксировать, трудно доказывать. Но здесь очень важно создать общественное порицание, что выражаться нецензурными словами — это неприлично. В моем детстве это было неприлично», — сказала омбудсмен.

По ее словам, сейчас российское общество смотрит на эту проблему «сквозь пальцы», но привлекать к ответственности можно даже детей: ставить на учет, проводить беседы, ставить на вид родителям.

Поведение идет из окружения: семьи и друзей, особенно важно в данном случае выработать отдельную позицию государства, подчеркнула она.