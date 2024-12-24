Надо извлечь уроки: эколог назвал ситуацию в Анапе крупнейшей катастрофой

Эколог Каюмов: проблемы после разлива мазута в Черном море не уйдут еще пару лет

Председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов заявил, что из ситуации с разливом мазута в Черном море необходимо извлечь уроки, иначе море будет страдать: проблемы могут оставаться еще пару лет, сообщает Постньюс .

«Это, конечно, не „Эксон Вайлдиз“ какой-нибудь, но масштаб происшествия — это реальная катастрофа. И расхлебывать мы с вами ее будем не один десяток лет», — сказал эксперт.

По его словам, больше всего пострадали морские обитатели, они еще долгое время будут травиться токсичными нефтепродуктами, длительная интоксикация может сказаться и на будущих поколениях животных: она приведет к мутациям и вырождению популяций.

Еще один серьезный вопрос — это утилизация отходов. Каюмов рекомендовал организовать изолированную площадку и установить аппараты по разделению нефтепродуктов и песка.