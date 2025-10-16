сегодня в 02:21

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале .

«Над рядом районов области введен план „Ковер“», — говорится в сообщении.

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».

Ранее на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности.

Жителей предупредили, что о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

