Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер»
План «Ковер» ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«Над рядом районов области введен план „Ковер“», — говорится в сообщении.
На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».
Ранее на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности.
Жителей предупредили, что о временных ограничениях работы мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
