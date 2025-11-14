Начинающие фермеры Подмосковья стали победителями гранта «Агростартап»

В Подмосковье определили 8 фермеров, которые получат гранты «Агростартап» — поддержку на создание новых хозяйств и развитие уже действующих. Участвовать в отборе могли как зарегистрированные в год подачи заявки К (Ф)Х, расположенные на сельских территориях региона, так и граждане, готовые открыть свое хозяйство после победы. Среди получателей — фермеры из Можайска, Серебряных Прудов, Шаховской, Серпухова и Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что грантовую поддержку получили фермеры с проектами по созданию и развитию К (Ф)Х в Серебряных Прудах — выделено 7 миллионов рублей, выращиванию жимолости, малины и голубики в Можайске — более 4,3 миллиона рублей, органическому пчеловодству в Шаховской — свыше 3,6 миллиона рублей, развитию эко-фермы в Можайске — 7 миллионов рублей, а также питомник семейного типа плодовых и декоративных культур в Серпухове — более 4,5 миллиона рублей. Кроме этого, по 5 миллионов рублей выделено на создание и развитие 3 хозяйств в сфере животноводства и овцеводства в Можайске и Орехово-Зуеве.

Грант «Агростартап» обеспечивает до 90% затрат на запуск или расширение фермерского хозяйства. Средства можно направить на покупку земель сельхозназначения, подготовку проектной документации, строительство или реконструкцию производственных зданий, подведение инженерных сетей, приобретение птицы, сельхозживотных (кроме свиней), рыбопосадочного материала, техники, оборудования и посадочного материала для многолетних насаждений, а также на погашение до 20% льготного инвестиционного кредита. Узнать о других субсидиях, доступных аграриям Московской области, требованиях к получателям, списки необходимых документов и другие инструкции можно в интерактивном «Календаре мер поддержки» на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.