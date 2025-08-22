Начат этап строительства цифрового промковоркинга в технопарке «Ленинский»

Строители завершили подготовительные работы и приступили к основному этапу строительства современного производственно-складского комплекса Индастриал Сити «Ленинский». Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Накануне строительную площадку проверил региональный Главгосстройнадзор с привлечением специалистов подведомственного ГБУ «СТРОЙЭКСПЕРТ». В настоящее время на площадке ведут земляные работы и подготовку к заливке фундамента. Площадь корпуса превысит 150 тыс. квадратных метров. Здание будет включать в себя семь блоков с модулями от 550 квадратных метров. Здесь резиденты смогут разместить производство, склад, офис или шоу-рум.

Ожидается, что преимущественно эти площади займут отечественные ИТ-компании, которые будут осуществлять сборку системных блоков для ПК из готовых комплектующих по сходству технологического процесса, производство пневмоавтоматики.

Производственный комплекс возводят на территории государственного индустриального парка «Ленинский» в формате «Все включено». По новому стандарту «5 в 1» на территории в 100 га появятся: готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы для компаний «под ключ» и готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса, площадки для отдыха и спорта, зеленые зоны, магазины, гостиницы для работников, кафе и МФЦ, а также профильный колледж для подготовки кадров.

Строительство всех объектов на территории индустриального парка ведется под надзором регионального Главгосстройнадзора, а сопровождение проектов, включая помощь в получении разрешительной документации осуществляет Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.