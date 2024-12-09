Начался прием заявок на участие в Московской неделе моды

Стартовал прием заявок на участие в четвертой Московской неделе моды, которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в марте 2025 года, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что заявки на участие принимаются до 24 января на официальном сайте проекта. Участники мероприятия будут определяться с помощью экспертного совета.

Посетителей недели моды ждут показы дизайнерских коллекций, лекции экспертов, бизнес-шоурум. Свои работы продемонстрируют около 200 представителей индустрии.

Для гостей подготовят открытый маркет с товарами локальных брендов. Они смогут приобрести одежду и аксессуары, узнать историю их создания. Представители индустрии примут участие в деловой программе и бизнес-переговорах.

В рамках недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Режиссеры кинолент могут подать заявки на участие на сайте модной недели. Лучшие работы отберет жюри.

Третья Московская неделя моды, которую посетили 65 тыс. человек, прошла с 4 по 9 октября. Свои работы показали дизайнеры из 41 российского города, а также семи других стран.