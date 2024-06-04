Начался прием заявок на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России»

Стартовал сбор заявок на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России». Она была учреждена правительством Москвы совместно с Минпромторгом России и при поддержке Минкультуры РФ в 2023 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Премия направлена на поддержку и популяризацию промдизайна, выявление творческих достижений промпредприятий страны и привлечение внимания к отечественной визуальной культуре.

«Сбор заявок на соискание премии завершится 12 июля, а в начале августа экспертное жюри определит победителей. Также любой желающий сможет выбрать понравившийся проект в рамках народного голосования», — отметил Владислав Овчинский.

Специалисты будут оценивать дизайн транспортных средств, предметов обихода, промышленного и медицинского оборудования, городской дизайн и дизайн промышленных пространств. Кроме этого, на конкурс будут представлены упаковки продуктов питания, лекарственных средств и товаров народного потребления, одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия.

Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, художники, инженеры, архитекторы, а также дизайн-студии, мастерские и промышленные предприятия страны. Церемония награждения лауреатов премии пройдет в конце августа. Они получат кубок, почетный диплом и право размещать на своей продукции специальный знак качества.

Столица активно развивает промдизайн. В 2023 году появилось направление «Промышленный дизайн» в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа», где сотрудники предприятий могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.

В столице работает сегодня 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.