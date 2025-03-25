Начался прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Затем эксперты отберут топ-100 предложений. Самые сильные из них будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба форума.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс», соорганизаторами — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и правительство Нижегородской области.

Мнения экспертов о форуме

Заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин отметил, что предстоящее мероприятие — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений, вызовов, стоящих перед нашей страной.

«Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», — отметил Орешкин.

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков рассказал, что предстоящее событие создает условия для развития внутреннего рынка потребления, характеризующегося высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях наших граждан комитет узнал с помощью краудсорсинговой платформы фонда «Росконгресс», на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тысяч пользователей.

«Это говорит о высокой востребованности такого формата взаимодействия. Отбор и дальнейшая реализация предложений совершенствуется: в этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, а также критериев отбора и направлений. Неизменным остается принцип работы: у каждого есть возможность предложить свою идею через крауд-платформу, доработать ее совместно с экспертами и наставниками и достичь новых результатов», — высказался Кобяков.

Гендиректор агентства Светлана Чупшева отметила, что за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом.

«За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия», — подчеркнула Чупшева.

Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан, отметила она.

«Наша амбиция в новом стратегическом цикле — это максимально эффективное использование капитала Группы „ВЭБ.РФ“, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждем от участников форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране и повышению качества жизни людей», — отметил председатель «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета агентства Игорь Шувалов.

Направления для предложений

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам агентства и отвечающим национальным целям развития страны до 2030 года.

Национальная социальная инициатива (НСИ)

Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы (поддержка общества на всех уровнях) и городское развитие (проекты, меняющие облик городов и сел). Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи.

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ)

Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес (проекты, меняющие правила игры) и креативная экономика (проекты, объединяющие творчество

и технологии). Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для роста экономики.

Национальная технологическая инициатива (НТИ)

Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии (проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки) и «Платформа НТИ» (нацелена на прорывные технологии, меняющие мир). Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность и сделать будущее лучше для всех.

Национальная кадровая инициатива (НКИ)

Тут фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами. Поддерживаются инициативы, связанные с профессиями будущего, и программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности.

Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ)

Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.

В приоритете идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры. Важное направление — климатическая адаптация территорий и отраслей, которая поможет регионам и предприятиям справляться с новыми условиями, а также проекты, направленные на формирование экологически здоровой среды в городах и селах, где люди смогут жить в гармонии с природой. Особое внимание уделяется стимулированию экологически ответственного поведения граждан, чтобы каждый чувствовал личную ответственность за сохранение планеты.

Как участвовать

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с Указом президента РФ от 8 декабря 2022 г. № 899 форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, в 2024 — 30 726. Ежегодно около 1 000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.