Начался прием заявок на Московский чемпионат «Абилимпикс»

Людей с особенностями здоровья приглашают принять участие в Московском чемпионате «Абилимпикс — 2025». Прием заявок на конкурс уже стартовал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В ходе конкурса участники смогут проявить свои таланты и навыки.

Кроме того, участие в соревнованиях — это возможность найти работу в выбранной профессиональной сфере. Заявочная кампания продлится до 11 апреля. С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Участникам предстоит соревноваться по 65 профессиональным компетенциям из разных сфер. В 2025 году добавлено шесть новых актуальных направлений.

Проект заручился поддержкой больше 200 компаний-партнеров. В 2024 году благодаря соревнованиям работу нашли 659 участников.

В пошлом году победителем десятого Московского чемпионата «Абилимпикс» стал 161 человек.