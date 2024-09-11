Начался отбор грантополучателей для реализации проектов по внедрению ИТ-решений

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) с 12 сентября начинает отбор получателей грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере ИТ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участниками отбора могут стать российские юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, проекты которых на момент подачи заявки были одобрены и согласованы для включения в перечень особо значимых проектов решением отраслевого комитета по развитию ПО в 2024 году.

Отбор проводится согласно правилам, определяющим участников, которые могут получить субсидии и гранты, предоставляемые из бюджетной системы Российской Федерации.

Для потенциальных участников РФРИТ подготовил инструкцию по заполнению заявки, которую можно изучить самостоятельно. Также предусмотрено проведение семинаров и вебинаров по участию в отборе, регистрация на которые осуществляется онлайн.

Заявки на участие принимаются по 20 октября. Ознакомиться с положением о конкурсе и получить более подробную информацию можно на официальном сайте.

Российский фонд развития информационных технологий — оператор мер государственной поддержки, предоставляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). В рамках этой деятельности Фонд проводит конкурсные отборы на получение безвозмездных грантов российскими инновационными компаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.