Начался II Международный конкурс «Моя семья в истории» для молодых людей

Россотрудничество объявило о старте II Международного конкурса «Моя семья в истории». Он будет проходить с 28 января по 30 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Поучаствовать во II Международном конкурсе «Моя семья в истории» могут молодые люди в возрасте с 16 до 19 лет. Первый этап пройдет с 28 января по 10 апреля 2025 года. Во время него необходимо написать эссе на тему, которая связана с исторической памятью, а также наследием Великой Отечественной войны.

Авторов лучших текстов допустят ко второму этапу. Там им предстоит сделать исторический проект.

Тот, кто выиграет, сможет поучаствовать в просветительской программе — Школе историков-архивистов в рамках программы культурно-образовательных поездок по историческим местам «Здравствуй, Россия!» в Москве.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.