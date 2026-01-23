Началось народное голосование премии «Чартова Дюжина»

23 января открылось голосование XIX ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина — 2026», где слушатели подведут итоги ушедшего года и выберут лучших артистов в эфире НАШЕго Радио. Об этом сообщила пресс-служба «Мультимедиа холдинга».

Лонг-лист участников составила сама аудитория радиостанции, направляя свои предложения в редакцию. Всего для формирования списка было принято во внимание порядка 85 тысяч голосов.

Само голосование на сайте nashe.ru пройдет в две стадии. Первая продлится с 23 января по 9 февраля. Ее результатом станет формирование шорт-листа премии, куда войдут пятерки лидеров в девяти категориях: «Группа», «Солист», «Солистка», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект». Лауреата в номинации «Взлом», начиная с 2026 года, будет выбирать редакция НАШЕго Радио. Голосовать можно один раз в день, поддерживая до пяти музыкантов в каждой из девяти номинаций.

Вторая фаза, в течение которой определятся победители, состоится с 10 по 24 февраля. Итоги «Чартовой Дюжины» будут озвучены ведущими НАШЕго Радио в прямом эфире 27 февраля.

«Старт голосования „Чартовой Дюжины“ — это всегда важный и волнующий момент в новом эфирном году. Премия дает нам лучше понять предпочтения аудитории и наметить музыкальные тренды на будущее. Мы доверяем вкусу наших радиослушателей, а номинантам желаем удачи! С энтузиазмом болеем всей нашей радийной командой за каждого исполнителя», — отметил программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Премия «Чартова Дюжина» проводится каждый год, начиная с 2008-го. Идея ее создания появилась благодаря популярности предыдущего проекта радиостанции — еженедельного музыкального хит-парада с тем же названием, который впервые прозвучал в эфире в 1999 году.