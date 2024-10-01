Началось голосование за лучшие площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Горожане определят лучшие площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», который проходил с 1 июня по 8 сентября, сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Программа состояла из кинопоказов и театральных постановок, спортивных соревнований и лекций, экскурсий и выставок.

Масштабное событие объединило парки, скверы, набережные, бульвары и улицы в разных округах столицы — всего 600 локаций. Участники могли оценить каждую с помощью QR-кодов, которые были размещены на информационных стелах. Самыми популярными оказались парк искусств «Музеон» и ВДНХ, парк Северного речного вокзала, сквер Олимпийских Чемпионов и детский парк «Фили».

«Площадки-лидеры, получившие самые высокие оценки, представлены в стартовавшем общегородском опросе. Заодно приглашаем выбрать мероприятия, которые вам хотелось бы видеть на летнем фестивале в следующем году: мастер-классы, концерты, тренировки, ярмарки или другие. Можно отметить до пяти вариантов либо предложить свой», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Еще один вопрос посвящен тому, готовы ли участники голосования организовать в рамках события в 2025 году собственные мероприятия.

«Лето в Москве. Все на улицу!» — это новый формат фестивалей. В первый сезон он собрал 10,5 миллиона человек. Его уникальность заключается в том, что большую часть программы — каждое четвертое мероприятие — провели сами москвичи, предприниматели или некоммерческие организации города.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 млн человек, всего прошло свыше 6,6 тыс. голосований. Ежемесячно в Москве находят воплощение 30–40 решений горожан.