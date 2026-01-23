Началось благоустройство Стахановского озера в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском городском округе стартовали активные работы по комплексному благоустройству популярной зоны отдыха — Стахановского озера, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект реализуется в рамках государственной программы при инициативе и поддержке Президента Владимира Путина и Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уже на этой неделе подрядная организация вышла на площадку. Первым этапом станут демонтажные работы, которые планируется завершить до конца следующей недели. Специалисты приступят к уборке устаревших малых архитектурных форм, демонтируют старую детскую площадку, лавочки и опоры освещения. После этого начнется этап планировки территории.

Особое внимание уделяется единству стиля. Новая часть озера будет выполнена в той же концепции, что и вторая часть, благоустроенная в 2023 году. Это позволит создать гармоничное, аккуратное и функциональное пространство для отдыха жителей всего округа.

Полностью завершить все работы и торжественно открыть обновленную зону планируется до 30 мая. Открытие приурочено ко Дню города Электрогорска, который в этом году отмечает 80-летний юбилей.

Благоустройство Стахановского озера — значимый шаг в развитии инфраструктуры отдыха в Московской области. Проект направлен на повышение комфорта жителей, создание безопасной и современной среды для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.