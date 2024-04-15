Начальник подмосковного УФСИН Александр Ветров выступил на заседании Мособлдумы

На заседании Московской областной думы начальник УФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров рассказал о реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В своем докладе начальник УФСИН отметил, что с 1 января 2024 года сотрудники уголовно-исполнительной системы Московской области приступили к реализации первого этапа закона в части исполнительной и пенитенциарной пробации. Введение в действие второго этапа закона в части постпенитенциарной пробации запланировано с 1 января 2025 года.

Так, законом о пробации предусмотрен комплекс мер поддержки лиц, нарушивших закон, отбывающих или отбывших наказание и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Главной задачей в реализации закона о пробации, является снижение рецидива повторной преступности и состоянии правопорядка.

«В предыдущем году УФСИН совместно с Минюстом области

в рамках реализации положений закона была проделана большая работа и реализован комплекс соответствующих мер: утверждена дорожная карта, проведено более 10 межведомственных рабочих совещаний

в Правительстве Московской области с участием профильных министерств и ведомств области, общественных деятелей, заключены Соглашения о взаимодействии с Министерствами социального развития, образования, здравоохранения, Центром занятости населения Московской области, Русской Православной Церковью, некоммерческими объединениями, приняты меры по введению дополнительных штатных единиц и их укомплектованию, организовано обучение сотрудников по программе повышения квалификации», — рассказал Александр Ветров.

Начальник УФСИН пояснил, что на сегодняшний день в учреждениях УИС области формально под действие закона о пробации подпадает более 21 тыс. осужденных, из них: в исправительных учреждениях чуть более 500 человек; в филиалах Уголовно-исполнительной инспекции более 20 тыс. подучетных лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.