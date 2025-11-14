Начальник ОСН (б) «Факел» провел «Урок мужества» для учащихся школы № 6 Балашихи

В рамках проводимой патриотической работы с учащимися школ города Москвы и Московской области, начальник отдела специального назначения (базовый) управления режима и надзора ГУФСИН России по Московской области Александр Синев провел открытый урок для учащихся 5 класса МБОУ «СОШ № 6» городского округа Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе урока Александр Синев рассказал ребятам о людях, вся жизнь которых проходит под девизом: «Есть такая профессия — Родину защищать!».

«Во все времена эти люди стоят на страже интересов своей страны, своей грудью защищают ее жителей, также, как и сотрудники спецназа УИС Подмосковья. Многие из спецназовцев удостоены государственных наград, в том числе, ордена Мужества, медалей Суворова, Жукова, „За боевые заслуги“. Среди офицеров ОСН (б) „Факел“ немало заслуженных спортсменов, в том числе европейского и мирового уровня», — отметил Александр Синев.

Во время встречи учащимся был продемонстрирован документальный фильм, рассказывающий о ежедневных буднях отряда, включающих в себя боевую и служебную подготовку, участие в различных спортивных мероприятиях, в том числе работа сотрудников отряда в ходе тактико-специальных учений. Стоит отметить, что ребята узнали много интересных фактов о жизни отряда, смогли задать интересующие вопросы.

В завершение мероприятия Александр Синев пригласил школьников на День открытых дверей, где они смогут познакомиться с выставкой имеющихся на вооружении в подразделении спецсредств и оружия, кроме того, пострелять в тире из пистолета. А также увидеть показательные выступления бойцов отдела специального назначения.

