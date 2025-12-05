Начальник «Мособлпожспаса» поздравил добровольцев Подмосковья с международным днем

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов поздравил добровольцев и волонтеров Подмосковья с Международным днем добровольца 5 декабря, отметив их вклад в борьбу с пожарами и помощь нуждающимся, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

5 декабря отмечается международный день добровольца, учрежденный ООН в 1985 году. В России этот праздник официально отмечается с 2017 года. Волонтеры активно участвуют в социальной, культурной, спортивной, медицинской и патриотической сферах, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов подчеркнул, что добровольцы являются первыми помощниками профессиональных пожарных. В Московской области действует система привлечения добровольных пожарных, для чего необходимо пройти медицинскую комиссию, обучение и заключить договор с Всероссийским добровольным пожарным обществом. В регионе работают 1670 добровольцев, которые дежурят на 72 постах и в 11 пожарно-спасательных частях. Они помогают разворачивать рукавные линии, работают ствольщиками и оказывают первую помощь пострадавшим.

Якубов отметил, что среди сотрудников Мособлпожспаса есть волонтеры, участвующие в поисках людей, обучении первой помощи, донорском движении и гуманитарных акциях. Он выразил признательность всем, кто помогает нуждающимся, и назвал их примером гуманизма и бескорыстия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.