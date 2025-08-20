Начальник ГУФСИН Подмосковья провел прием граждан в приемной президента РФ

Начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров 19 августа провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Руководитель областного пенитенциарного ведомства встретился с жительницей Подмосковья, которая является родственницей осужденного.

Обращение было связано с рассмотрением возможности направления для отбывания наказания осужденного в исправительное учреждение, расположенное рядом с местом жительства родных и близких. По словам Александра Ветрова, ходатайство заявительницы будет рассмотрено в установленном законом порядке с учетом всех имеющихся обстоятельств.