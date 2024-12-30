Начальник ГУ Росгвардии Подмосковья Зоров поздравил сотрудников с Новым годом

Начальник главного управления Росгвардии по Московской области Петр Зоров поздравил сотрудников с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба территориального органа.

В 2024 году сотрудники Росгвардии Подмосковья проделали тяжелую работу. Все поставленные задачи были выполнены, сказал Зоров.

«Личный состав подмосковного главка Росгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и сплоченности», — отметил начальник ГУ.

Зоров пожелал крепкого здоровья, энергии и уверенности в своих силах сотрудникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.