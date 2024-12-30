Начальник ГУ Росгвардии Подмосковья Зоров поздравил сотрудников с Новым годом
Фото - © Телеграм- канал Главного управления Росгвардии по Московской области
Начальник главного управления Росгвардии по Московской области Петр Зоров поздравил сотрудников с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба территориального органа.
В 2024 году сотрудники Росгвардии Подмосковья проделали тяжелую работу. Все поставленные задачи были выполнены, сказал Зоров.
«Личный состав подмосковного главка Росгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и сплоченности», — отметил начальник ГУ.
Зоров пожелал крепкого здоровья, энергии и уверенности в своих силах сотрудникам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.
«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.