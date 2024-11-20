Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью обратился к ветеранам войск правопорядка

Он поздравил своих подмосковных коллег с Днем ветерана войск правопорядка, отметив, что их заслуги, опыт и мудрость — тот самый столп, на котором строится современная история Росгвардии.

Зоров отметил, что, оставаясь верными своим убеждениям, ветераны и сегодня продолжают добросовестно служить своей стране, внося значимый вклад в подготовку и воспитание нового поколения молодых сотрудников и военнослужащих ведомства.

Ветеранская организация войск правопорядка Московской области по праву считается одной из лучших среди ветеранских движений Центрального округа Росгвардии и продолжает расширяться, стремясь охватить все более широкий круг задач, добавил он.

Благодаря активной деятельности участников организации, ветераны не только делятся своим опытом и профессионализмом, но и успешно реализуют планы в области воспитательной и патриотической работы. Их активное участие в делах Главного управления Росгвардии по Московской области служит ярким примером преемственности поколений и играет важную роль в общем стремлении к поддержанию правопорядка и безопасности.

«Уверен, что мы и впредь будем продолжать работать в тесном взаимодействии, планомерно и совместно решая поставленные задачи. Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долголетия, мира и добра!» — заключил Зоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.