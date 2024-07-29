Началась регистрация на новый сезон экскурсий по предприятиям «Открой#Моспром»

Стартовала регистрация на участие в экскурсиях по московским предприятиям с 5 по 16 августа. Их посетители в рамках проекта «Открой#Моспром» познакомятся с процессом выпуска уникальной продукции и узнают об истории промкомпаний. Регистрация проходит на сайте otkroimosprom.ru , сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Мы 5,5 лет организуем экскурсии на столичные предприятия и ежегодно отмечаем стабильный рост аудитории, компаний-участников и форматов. В этом месяце присоединится еще два производителя, которые разрабатывают различные решения для транспорта и автомобильных дорог. В новом сезоне проведем около 150 экскурсий и 65 мастер-классов почти на 20 заводах», — отметил Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала текущего года в проекте поучаствовали порядка 1 млн человек. Новый сезон будет впервые включать экскурсии по предприятию «АИР Магистраль». Оно занимается разработкой и производством техрешений для аэродромного и дорожного строительства. Компания вывела на рынок свыше 100 продуктов в течение 15 лет деятельности.

«Наше предприятие открывает двери для жителей и гостей столицы. На экскурсиях по заводу любой желающий сможет познакомиться с историей производства, посетить шоурум, где представлены наши инновационные разработки в области дорожной безопасности, побывать в цеху металлообработки», — сказал учредитель компании Алексей Кучмин.

Он добавил, что на экскурсии также покажут работу разнообразных станков — от токарного центра до лазерной резки.

Текущим летом впервые в проект вошло предприятие «Промышленная компания „Вторалюминпродукт“». Его гостям покажут переработку электроники, металла и прочего сырья. В прошлый раз одну из экскурсий провел гендиректор предприятия Илья Качапин. Он продемонстрировал наиболее интересные процессы производства и ответил на вопросы.

«Экскурсия по предприятию — это уникальная возможность не только увидеть нашу работу, но и погрузиться в историю и технологии, которые делают нас лидерами в своей отрасли. На заводе гости могут узнать о процессах переработки и утилизации материалов, электроники и металлов и о том, как эти технологии интегрируются в производство готовой продукции», — пояснил Илья Качапин.

Проект «Открой#Моспром» начал работу в 2019 году. На сегодняшний день он объединяет свыше 10 форматов мероприятий — лекции, интеллектуальные игры, фотовыставки, видеотуры, викторины, мастер-классы, экскурсии на предприятия и многое другое. Значимость проекта подтверждаются наградами. Его отметили в категориях «Образование и наука» программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» программы агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» и в номинации «Промышленный маршрут» в рамках народной премии «Маршрут построен».