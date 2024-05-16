Началась регистрация на II Всероссийские соревнования по медиааналитике

Стартовал отборочный этап II Всероссийских соревнований по медиааналитике. Индивидуальные участники и команды могут подать заявку на сайте медиахакатон.рф до 27 мая включительно. Финал конкурса пройдет 9 июня на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Конкурс

Организаторы конкурса – главный радиочастотный центр и Российское общество «Знание» при поддержке Роскомнадзора. Мероприятие проводится для поиска, развития и поддержки перспективных молодых специалистов, будущих медиааналитиков и медиатехнологов, способных выявлять и отражать информационные атаки, проводить работу с недостоверной информацией, оценивать коммуникационные стратегии в цифровой среде, их эффективность, показатели и факторы масштабирования.

К участию приглашаются российские студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры старше 16 лет – политологи, социологи, аналитики, журналисты, специалисты по информационной безопасности, дата-инженеры, дата-журналисты, интернет-маркетологи, специалисты по ИТ и разработке, дизайнеры.

По условиям соревнований в команде должно быть от 3 до 6 человек. Организаторы помогут индивидуальным участникам объединиться в команды после отборочного тура. Участие на всех этапах бесплатное. Отборочный этап пройдет в онлайн-режиме, финал – в очном формате.

Конкурсантам предстоит выполнять реальные задачи в открытом интернете. В финале участники поделятся на две группы: медиатехнологи будут создавать медиакампании по реальным проектам партнеров, чтобы максимально распространять позитивную информацию, а медиааналитики – выявлять и анализировать созданные медиакампании.

Этапы конкурса

с 14 мая по 27 мая – работа участников над отборочными заданиями по анализу информационных атак, проверка полученных решений;

с 28 мая по 2 июня – отборочные встречи команд с экспертами;

4 июня – объявление команд-финалистов;

6 июня – работа финалистов-медиатехнологов по созданию медиакампаний в открытой информационной среде по реальным задачам от партнеров соревнований;

7 июня – работа финалистов-медиааналитиков по выявлению и анализу медиакампаний, созданных медиатехнологами;

9 июня – финал: презентация решений всех команд перед жюри, объявление победителей и награждение на площадке павильона 55 «Дом молодежи» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Жюри выберет по три лучшие команды среди медиааналитиков и медиатехнологов. Хорошие шансы на победу у медиааналитиков, которые продемонстрируют точность исследований и полноту медиаследов, широкую палитру инструментов аналитики. Работы медиатехнологов будут оценивать по ряду критериев, включая масштабность и креативность медиакампаний», – сказала советник генерального директора по научно-техническому развитию главного радиочастотного центра Евгения Рыжова.

Победителей пригласят участвовать в форуме «Знание.Вики» в Центре Знаний «Машук». Они смогут сделать видеовизитку о себе в фирменных студиях Российского общества «Знание», Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ. Для них откроются возможности стажировок в Национальном центре развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации. Кроме того, призеров ждут индивидуальные экскурсии по выставке «Россия» на ВДНХ, именные дипломы и сувениры от организаторов и партнеров.

По результатам I Всероссийских соревнований по медиааналитике, которые прошли в 2023 году, лучшими стали команды из МГУ, МГЮА, МТУСИ, РГУ нефти и газа и СибГУТИ.

Подробности можно узнать на портале медиахакатон.рф.