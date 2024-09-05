Началась осенняя сессия Московской областной думы, передает корреспондент РИАМО. Летом депутаты Мособлдумы активно работали в своих округах: следили за ремонтом дорог, благоустройством, строительством и капитальным ремонтом социальных учреждений.

«Важно, что ко Дню знаний у нас открылись все запланированные объекты. Это 39 новых школ и еще 40 — после капремонта. Такие же хорошие результаты по детским садам», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Важной темой летней работы депутатов также стала подготовка к отопительному сезону. Сейчас идет масштабная модернизация всей коммунальной системы.

«В регионе за 5 лет должны капитально отремонтировать порядка 200 котельных и центрально-тепловых пунктов, а также свыше 350 км теплосетей. На это выделены огромные средства. Прошу дальше следить за ситуацией — депутатский контроль необходим на всех этапах», — обозначил парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.