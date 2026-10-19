USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Начала работу служба поддержки Росмолодежь.Гранты

Общество

Запустилась Служба поддержки Росмолодежь.Гранты. Потенциальные участники, грантополучатели, представители вузов и некоммерческих организаций могут получить консультацию на любом этапе реализации проекта, подачи заявки и сдачи отчетности, сообщили в Росмолодежи.

Обратиться в службу можно ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени по телефону +7 (495) 308-11-11. Если вопрос возникнет позже, можно оставить запрос — оператор свяжется в течение следующего рабочего дня.

В сервис встроен ассистент, который обрабатывает каждое входящее обращение, обучается, формирует базу знаний и помогает постоянно улучшать качество и скорость поддержки.