Наблюдательный совет РЭО одобрил инвестиционный проект КПО «Островский»

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Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил инвестиционный проект КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области, выделив на него 14 млрд рублей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев подписал соответствующий протокол 8 ноября 2024 года.

В Ленинградской области начинается реализация комплексного проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами, названного КПО «Островский». Ежегодно комплекс будет принимать 600 тысяч тонн отходов. Одобрение на финансирование размером 14,606 млрд рублей было дано Набсоветом РЭО. Уже начато строительство и заливка фундаментов для основных сооружений объекта, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финансирование проекта будет осуществлено за счет льготного займа РЭО, основанного на выпуске облигаций, причем государство компенсирует 90% купонного дохода от ключевой ставки ЦБ РФ. Министерство природных ресурсов предоставляет данную субсидию через имущественный взнос в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Производственные мощности комплекса будут включать обработку 600 тысяч тонн отходов в год, утилизацию 120 тысяч тонн и компостирование 240 тысяч тонн.

Осуществлением проекта занимается АО «Невский экологический оператор», а открытие объекта планируется на 2026 год.