Наблюдают ли за нами гаджеты: мнение специалиста об «умных» колонках

Интерактивные колонки прочно обосновались в повседневной жизни россиян, исполняя обязанности индивидуальных помощников. Однако за кажущимся удобством голосового управления скрывается факт постоянного сбора информации. Основатель компании по производству систем «умного» дома Сергей Грибанов рассказал, какие сведения устройства отправляют в «облако», кто и как их применяет, какие риски это влечет, пишет tagilcity.ru .

Как это реализовано на практике

Ключевая функция интеллектуальной колонки — служить интерфейсом для облачного искусственного интеллекта. Прибыль для разработчика заключается не столько в продаже «железа», сколько в аккумуляции и анализе данных. Это не случайный эффект, а основа коммерческой модели.

Устройство постоянно находится в режиме ожидания, даже в состоянии покоя. Оно анализирует окружающие шумы в реальном времени, ожидая определенную ключевую фразу, например, «Алиса». Обнаружив ее, колонка активизируется, записывает команду и передает этот фрагмент на облачные серверы для обработки. Именно эти данные — голосовые команды — являются ценным ресурсом, «новой нефтью» цифровой эпохи.

Возможности большинства интерактивных колонок ограничены простыми задачами: включить музыку, узнать прогноз погоды, установить таймер. Пользователь невольно обменивает свой подробный личный профиль на довольно скромный набор удобств. Собранные данные — голос, его текстовое преобразование и контекст — служат двум главным целям. Во-первых, они используются для обучения и усовершенствования алгоритмов распознавания речи. Во-вторых, на их основе формируется подробный цифровой образ пользователя, показывающий его привычки, распорядок дня и потребительские намерения. Эта личная информация является крайне ценным активом, прежде всего для таргетированной рекламы.

Собранная информация используется для двух основных целей: обучение и совершенствование моделей искусственного интеллекта. Часть записей в анонимной форме может обрабатываться вручную специалистами для повышения точности распознавания речи.

Опасности для конфиденциальности

Несмотря на заявления производителей, использование интерактивных колонок связано с рядом конкретных угроз, выходящих за рамки теоретических рисков.

Даже если компания-производитель утверждает, что использует информацию только для улучшения сервисов, пользователь не может быть уверен в ее конечном применении. Кроме того, записи могут в обезличенном виде использоваться для создания рекламных профилей, подробности которых остаются скрытыми.

Теоретически «умная» колонка может быть взломана. Исследования показывают, что многие устройства имеют уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения доступа к домашней сети. Хотя целенаправленное прослушивание обычного человека маловероятно из-за низкой ценности бытовых разговоров, такой риск существует. Более того, производитель не может гарантировать полную защиту от официальных запросов спецслужб.

Кнопка отключения микрофона на корпусе устройства не всегда является абсолютной гарантией прекращения прослушивания. Роскачество прямо указывает, что полной конфиденциальности можно добиться только при физическом отключении устройства от электропитания.

Фактическое поведение колонки зависит от ее прошивки, которую пользователь не контролирует. Единственный надежный способ остановить работу микрофона — отключить устройство от сети, но в этом случае оно теряет весь свой функционал.

Альтернативный вариант: автономные решения

Для пользователей, для которых конфиденциальность является приоритетом, существуют более безопасные автономные решения. Речь идет о системах «умного» дома, где вся обработка голосовых команд происходит внутри локальной сети дома, а данные не отправляются на внешние серверы.

Выбор между удобством облачных сервисов и безопасностью локальных систем — это осознанное решение, которое должен принять каждый пользователь, оценивая все «за» и «против». Для обеспечения наивысшего уровня безопасности эксперт рекомендует рассматривать автономные решения.

