сегодня в 16:53

Набережные в Москве украсили к Рождеству и Новому году

Набережные в Москве украсили к Рождеству и Новому году. По всему мегаполису разместили световые декоративные конструкции, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Украшения формируют атмосферу праздника и дополнительно освещают Москву ночью.

«В общей сложности специалисты АО «ОЭК» смонтировали более четырех тыс. объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше 1 тыс. елей», — отметил Бирюков.

На Якиманской, Овчинниковской, Болотной и Озерковской набережных на фонари повесили световые панель-кронштейны «кольца». На Кремлевской, Москворецкой, Раушской и Софийской на опорах освещения установили декоративные элементы.

На Москворецкой, Пречистенской, Раушской и Фрунзенской набережной разместили световые деревья. Также на Фрунзенской набережной рядом со зданием министерства обороны были установлены световые тоннели.

