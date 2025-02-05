Набережную и сквер благоустроят в поселке Развилка в Ленинском округе

В Ленинском городском округе стали известны локации, которые планируется благоустроить в 2025 году. Большинство из них расположены в поселке Развилка. Кроме того, в муниципалитете появятся 7 новых детских площадок и начнутся работы по созданию Коробовского лесопарка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В этом году приведем в порядок набережную Нижнего Ащеринского пруда в Развилке. Об этом просили жители, и объект включен в перечень социально-значимых инициатив, собранных нашими депутатами в ходе избирательной кампании. Также благоустроим сквер между домами № 43 и 45. Кроме того, возле дома № 42 в этом поселке будет модернизирована детская площадка, а в рамках губернаторской программы появится новый большой детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров возле домов № 38 и 39», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос о включении в государственную программу Московской области участка леса возле Старого поселка в Развилке для обустройства лесопарка. При этом в текущем году в Ленинском округе начнется благоустройство другого аналогичного объекта — Коробовского лесопарка, который соединит три жилых комплекса — «Пригород Лесное», «Горки-Парк» и «Богдановский Лес». Завершить его планируется до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе в этом году модернизируют 6 детских площадок. Кроме Развилки, дворы, где будут проведены работы, расположены на улицах Ольховой и Березовой в Видном, в деревне Пуговичино, поселке подсобного хозяйства Суханово и рабочем поселке Дрожжино. Также в муниципалитете в рамках программы комплексного благоустройства приведут в порядок 16 дворов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.