Набережная в Коломне вошла в список лучших практик и проектов благоустройства 2024 году

Набережная реки Коломенка в Коломне включена в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Московская область вошла в число лидеров по количеству проектов, отобранных для федерального реестра лучших практик, реализованных в прошлом году. Экспертный совет одобрил и включил в реестр 5 заявок.

Набережная реки Коломенка стала лучшей в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или другой территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг».

В прошлом году завершилось благоустройство набережной реки Коломенки, которая стала одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В результате работ прибрежная территория недалеко от Коломенского кремля полностью преобразилась: здесь обустроили современную и комфортную зону отдыха.

На первом этапе благоустройства выполнили работы по укреплению берегов и подведению необходимых коммуникаций. С улицы Октябрьской Революции появился удобный спуск к пляжу для пешеходов, а для автомобилистов сделали большую парковку. На берегу проложили сеть пешеходных дорожек, установили фонари, скамейки, урны, качели, раздевалки и современные туалетные комплексы с душем, а также оборудовали игровую зону для детей и спортплощадку.

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россиийской Федерации было подано 396 заявок от 88 субъектов. По результатам конкурсного отбора, в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов, которые были рассмотрены конкурсной комиссией.

При выборе проектов учитывалось качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Наибольшее количество проектов в 2024 году представили Московская область, город Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область и Вологодская область.

Самой популярной категорией стала «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или другой территории общего пользования как зоны пешеходного движения, общения людей, развлечений и предоставления услуг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.