Набережная и свадебный сад: «Коломенское» ждет комплексное обновление

Музей-заповедник «Коломенское » приведут в порядок в рамках второй волны благоустройства и реабилитации крупных столичных парков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

На территории в 255 га расположены 17 памятников архитектуры федерального значения. В фондах музея хранится свыше 180 тыс. экспонатов, в выставочных залах постоянно работают около 20 экспозиций. Каждый год гостями «Коломенского» становятся более 4 млн человек.

Проект реабилитации призван решить текущие проблемы, например, неравномерную рекреационную нагрузку, отсутствие развлечений для детей. Более того, в последний раз комплексное благоустройство территории проходило более 20 лет назад. Сейчас запланировано 3 этапа работ, первый стартует в 2024 году. Всего благоустройство рассчитано на 3 года.

В первую очередь обновят 3,5 км набережной Москвы-реки у станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста. Общая площадь благоустройства составит 27 га, на ней создадут свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек, амфитеатром и свадебной площадкой с перголой на воде.

Реконструкция ждет и причальную площадь, откуда запустят круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. Там появятся павильоны речного транспорта, а также вся необходимая инфраструктура и ресторан.

Благодаря деревянному настилу пешеходная часть набережной станет шире. Летом там будет беговая дорожка, а зимой — линейный каток.

Еще появится павильон-ресторан с видом на реку и летними террасами в центре набережной, а ниже по течению — видовая площадка с баром на воде. Предусмотрены пункты проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, детские площадки.

На втором этапе реконструкции обновят парк аттракционов, а у рекреационной зоны около станции «Кленовый бульвар» и пространств рядом с историческими объектами появится новый функционал.

Третий этап — это реабилитация садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье. Еще пройдет реорганизация пространства у Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища.