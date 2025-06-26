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На ж/д станции Лобни продолжаются работы по благоустройству

Во время обхода территории станции Лобня первым заместителем главы городского округа Евгением Аптекиным «Центральной пригородной пассажирской компании» было дано поручение привести в порядок хозяйственную территорию за зданием билетных касс по улице Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория была полностью очищена от мусора, а также было установлено новое ограждение, предотвращающее несанкционированный переход через железнодорожные пути.

Параллельно ведутся работы по ремонту пассажирских платформ: специалисты компании укладывают новое брусчатое покрытие, что повысит комфорт и безопасность пассажиров.

В 2024 году по инициативе главы города Анны Кротовой был проведен капитальный ремонт железнодорожного моста на станции Лобня.

Ремонт моста — временное решение для безопасности жителей. В дальнейшем на станции Лобня построят новый конкорс. Основные проектные решения по нему уже согласованы. После завершения проектирования будет определена стоимость и сроки работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.