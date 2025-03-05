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На ж/д станции Куровская Орехово-Зуева прошли учения по пожарной безопасности

На железнодорожной станции Куровская в Орехово-Зуевском округе состоялись масштабные учения по отработке действий при пожаре. По легенде, возгорание произошло в помещении электрической централизации. Сотрудники станции оперативно среагировали: провели эвакуацию персонала и ценного инвентаря, обеспечили бесперебойное движение поездов и вызвали необходимые службы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В учениях приняли участие сотрудники станции Куровская, специалисты «Мособлпожспаса», скорая помощь и представители администрации Орехово-Зуевского городского округа, отвечающие за гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации.

Основная цель таких тренировок — отработать практические навыки, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации каждый участник знал, как действовать быстро и грамотно. Записанный видеоматериал будет использован для обучения сотрудников и повышения уровня их подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.