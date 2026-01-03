На Земле в ночь на 3 января началась магнитная буря

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Накануне между 16:12 и 17:11 по московскому времени произошла сильная предновогодняя магнитная буря с уровнем M7.1. Для жителей регионов, находящихся в часовом поясе МСК+7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан), это событие совпало с боем курантов.

Во время вспышки произошел выброс вещества, часть которого направилась к Земле. Сообщалось, что по предварительным оценкам, это приведет к первой заметной магнитной буре в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури оценивается как G2. Однако существует вероятность, что она достигнет уровня G3 и выше.

