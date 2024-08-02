На Земле продлевается период магнитных бурь из-за вспышек на Солнце

Солнце еще не собирается успокаиваться, на звезде продолжаются вспышки, интенсивность которых подбирается к максимально возможному классу Х, сообщается на сайте «Метеовести».

1 августа на земле завершилась магнитная буря, которая длилась три дня подряд. При этом, вопреки прогнозам, она была слабой.

По обновленному прогнозу специалистов по состоянию геомагнитного поля, в выходные на планете будут новые магнитные бури. Скорее всего, они начнутся ближе к вечеру 3 августа. Положительность будет как минимум до полудня 4 августа. Интенсивность возмущения магнитосферы прогнозируется на среднем уровне, класс G2.

Пик активности предстоящей магнитной бури будет сразу после полуночи 4 августа.

А в начале будущей недели геомагнитное поле постепенно вернется в спокойное состояние.