На Земле продлевается период магнитных бурь из-за вспышек на Солнце
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Солнце еще не собирается успокаиваться, на звезде продолжаются вспышки, интенсивность которых подбирается к максимально возможному классу Х, сообщается на сайте«Метеовести».
1 августа на земле завершилась магнитная буря, которая длилась три дня подряд. При этом, вопреки прогнозам, она была слабой.
По обновленному прогнозу специалистов по состоянию геомагнитного поля, в выходные на планете будут новые магнитные бури. Скорее всего, они начнутся ближе к вечеру 3 августа. Положительность будет как минимум до полудня 4 августа. Интенсивность возмущения магнитосферы прогнозируется на среднем уровне, класс G2.
Пик активности предстоящей магнитной бури будет сразу после полуночи 4 августа.
А в начале будущей недели геомагнитное поле постепенно вернется в спокойное состояние.